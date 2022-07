Formel-1-Zirkus zollt Sebastian Vettel Respekt

Die Formel 1 verliert durch den Rücktritt von Sebastian Vettel am Ende der Saison nicht nur einen der erfolgreichsten Piloten aller Zeiten, sondern auch eine der beliebtesten Personen im Fahrerlager. Vor allem bei seinen Kollegen auf der Rennstrecke genießt der viermalige Weltmeister einen hohen Stellenwert. "Es war eine Ehre, dich als Konkurrenten und eine noch größere Ehre, dich als meinen Freund zu bezeichnen", schrieb Rekordweltmeister Lewis Hamilton über seinen einstigen Rivalen. Carlos Sainz, der Vettel im Vorjahr bei Ferrari ersetzte, erinnerte sich an die gemeinsame Zeit in der Red-Bull-Familie: "Du bist definitiv einer der Gründe, warum ich mich in diesen Sport verliebt habe, und du warst schon immer eine meiner wichtigsten Referenzen, sowohl auf als auch neben der Strecke." Eine besondere Beziehung pflegen Vettel und Mick Schumacher. "Ich bin so traurig, dass du gehst, du bist immer noch eine so wichtige Person für mich und ich bin dankbar für unsere Freundschaft", schrieb Schumacher, der als Nachfolger seines deutschen Landsmanns bei Aston Martin im Gespräch ist.