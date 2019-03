Es hätte ein perfektes Wochenende werden können, hätten da nicht der Massenmord durch einen Australier im neuseeländischen Christchurch und das überraschende Ableben von Langzeit-Renndirektor Charlie Whiting die Freude am Formel-1-Auftakt in Melbourne getrübt. Das Formel-1-Management vermeldete 324.000 Besucher an vier ...