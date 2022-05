Starauflauf in Monaco: Formel 1 und Champions-League-Finale in Paris

Wie gewohnt gab es beim Klassiker in Monaco wieder einen Starauflauf von Schauspielern und Sportgrößen aus der ganzen Welt.

Die Promi-Dichte beim Gastspiel der Formel 1 in Monaco war nach zwei Pandemiejahren wieder besonders hoch, der Yachthafen platzte aus allen Nähten. Vielleicht traten einige Prominente auch deshalb die Reise ins Fürstentum an, weil es nach derzeitigem Stand das letzte Rennwochenende an der Côte d'Azur war. Einen Vertrag mit der Formel 1 für einen Grand Prix im kommenden Jahr gibt es nämlich noch nicht. Von Schauspieler Patrick Dempsey bis MMA-Kampfsportler Conor McGregor, der mit seiner Lamborghini-Yacht anreiste, war in Monte Carlo alles vor Ort, was Rang und Namen hat. Nicht fehlen durfte freilich Fürst Albert mit Gattin Charlène.

Königsklasse des Motorsports statt Finale in der Königsklasse des Fußballs in Paris hieß es für einige Stars von Manchester City. Verteidiger Rúben Dias und Offensivmann Phil Foden verbrachten das Wochenende mit Red Bull Racing. Neben einer Bootstour tröstete eventuell der Champions-League-Sieg von Real Madrid im Duell gegen City-Rivalen Liverpool über das bittere Ausscheiden im Halbfinale hinweg. Apropos Real Madrid: Ex-Trainer Zinédine Zidane ließ sich weder Finale noch das PS-Spektakel in Monaco entgehen.

Mit Kevin Trapp war noch ein Sieger eines europäischen Fußballbewerbs in Monaco dabei. Der 31-jährige Tormann gewann gemeinsam mit dem österreichischen Trainer Oliver Glasner vor knapp zwei Wochen das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. "Es ist mein erstes Mal bei der Formel 1. Ich drücke Sebastian Vettel die Daumen. Er hat uns vor dem Europa-League-Finale eine tolle Botschaft geschickt und war auch schon ein paar Mal im Stadion", verriet Trapp.

Dass es das Formel-1-Spektakel in Monaco im nächsten Jahr nicht mehr geben könnte, konnte sich an diesem Wochenende niemand der prominenten Gäste vorstellen.