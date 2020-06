Paris hat am Donnerstag einen symbolträchtigen Schritt zurück in die Normalität unternommen: Der Eiffelturm ist wieder für Besucher zugänglich.

Die "Eiserne Dame" hat gewartet und ausgeharrt. Stoisch wie eh und je stand sie an der Seine und ließ die ruhigen Wochen an sich vorüberziehen. 104 Tage lang blieb sie ohne Besucher. Das war die längste Zeit überhaupt in ihrer ...