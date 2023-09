Stunden musste man bei Luckin Coffee, der chinesischen Antwort auf Starbucks, jüngst auf einen Kaffee warten. Grund ist ein Marketing-Coup.

Immer mehr Tee trinkende Chinesinnen und Chinesen finden auch Geschmack am Kaffee, der in China keine Tradition hat. Ein Riesengeschäft also, das noch immer wächst. Mit Volldampf und Macchiato will Luckin Coffee daher dem US-amerikanischen Konkurrenten Starbucks Marktanteile abjagen.

...