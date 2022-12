Mike Flanagan übernimmt EK Zell am See

Alle Jahre wieder: Erst setzt sich der EK Zell am See vor der Saison große Ziele, startet mit einigen Siegen in die Meisterschaft, doch spätestens Ende November kommt der Einbruch - und der Trainerwechsel. Zumindest zeitlich passt das auch heuer, am Wochenende trennte man sich nach der jüngsten Talfahrt von Trainer Martin Ekrt. Bereits Sonntag kam der neue Coach im Pinzgau an, der am Montagabend erstmals das Training geleitet hat: Mike Flanagan (54) hat nach Jahren in Italien und als Assistenztrainer in Nürnberg zuletzt zwei Jahre den EHC Lustenau trainiert.

Dennoch sieht Sportchef Patrick Schwarz keine Parallelen: "Der Unterschied zu den letzten Jahren ist: Wir haben heuer eine deutlich stärkere Mannschaft, mit der das Erreichen der oberen Play-off-Runde das Ziel ist. Das ist nach wie vor möglich, aber vor den sechs restlichen Partien mussten wir jetzt reagieren", meinte Schwarz, der auch dem scheidenden Coach Dank ausspricht: "Ein toller Mensch, ein guter Charakter, aber der falsche Trainer zum jetzigen Zeitpunkt."

Flanagans erster Einsatz ist gleich das Schlüsselspiel beim direkten Konkurrenten Gherdëina am 22. Dezember.