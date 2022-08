Ist das Erwerben einer höheren Pension strafwürdig?

Die Pension ist als Versicherungsleistung konzipiert. Genutzt wird sie aber zur Umverteilung.

Beim gegenwärtigen Feilschen darüber, wer wie viel Pensionserhöhung bekommen soll, möchte man es kaum glauben: Österreichs Pensionssystem ist eigentlich nach dem Versicherungsprinzip aufgebaut!

Der Bezug einer höheren Pension ist demnach nicht - wie in der Debatte mitunter suggeriert wird - ein ungerechtfertigtes Privileg, sondern das Ergebnis davon, dass man ein Leben lang höhere Pensionsbeiträge geleistet hat. Denn das Versicherungsprinzip besagt, dass sich die Höhe der Versicherungsleistung (also die Pension) nach der Höhe der Versicherungsbeiträge (also der Einzahlungen in ...