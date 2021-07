Man sollte der Wissenschaft mit mehr als schönen Worten danken

Für ihre Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie wird die Wissenschaft von der Politik beklatscht. Man würde den Universitäten und der Wissenschaft wünschen, dass sich die Anerkennung nicht nur in schönen Worten erschöpft.

Mit einer würdigen Veranstaltung in der Wiener Aula der Wissenschaften hat sich die Bundesregierung in der Vorwoche für die enorme Hilfe der Wissenschaft bei der Bekämpfung von Corona bedankt. Kanzler und Vizekanzler würdigten dabei, dass ohne die Leistungen der Ärzte, Virologen, Epidemologen, Simulationsforscher, Statistiker etc. ein Ende der Pandemie noch immer in weiter Ferne läge.

Tatsächlich hat die Wissenschaft, die oft im Elfenbeinturm gewähnt wird, während der Pandemie so deutlich wie selten zuvor ihre Bedeutung für den Staat ...