Österreich ist und bleibt ein militärisches Vakuum

Der erste Schreck über den Krieg in der Ukraine ist vorüber. Also bleibt in der Unsicherheitspolitik alles beim Alten.

Als Russland am 24. Februar den souveränen Nachbarstaat Ukraine militärisch angriff, saß auch hierzulande der Schock tief. Selbst der frühere SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky meinte im Fernsehen nachdenklich, dass Österreich in der Vergangenheit wohl zu viel in die soziale und zu wenig in die militärische Sicherheit investiert habe. Alle - Bundespräsident, Bundeskanzler, Vizekanzler, Verteidigungsministerin, Opposition - riefen nach einem höheren Wehrbudget. Das war im Februar. Und was ist seither geschehen? Österreich hat laut Fiskalrat 26,5 Milliarden - in Ziffern: ...