Ein Premier oder Kanzler, der viel Macht ausübt, muss mit Gegenmaßnahmen der anderen Machtzentren rechnen.

Der berühmte Historiker Christopher Clark ("Die Schlafwandler") widmet sich in seinem neuen Buch "Gefangene der Zeit" unter anderem der Frage der Machtverteilung in pluralistischen Demokratien. Er schreibt, dass diese Machtverteilung trotz aller Festlegungen in der Verfassung nichts Statisches sei, sondern einem ständigen Wandel unterworfen ist.

Die größte Variable in diesem permanenten Veränderungsprozess sei der Regierungschef, schreibt Clark. Ob US-Präsident, britischer Premier oder französischer Staatspräsident - es komme nicht auf die formalen Rechte des Amtes an, sondern auf die ...