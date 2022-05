Das Theater, das nie das angekündigte Stück aufführt

Warum funktioniert die Politik so schlecht? Weil sie auf einem fundamentalen Missverständnis beruht.

Ganze Zeitungsseiten wurden in den vergangenen Tagen der weltbewegenden Frage gewidmet, ob der Laptop eines ehemaligen Finanzministers in einem Kinderwagen oder in einer Wickeltasche transportiert wurde. Man muss für diese Artikel dankbar sein, enthüllen sie doch, auf welch fundamentalem Missverständnis die Politik heutzutage beruht.

Würden Sie ein Theater besuchen, das zwar sein Gebäude in Stand hält, die internen Abläufe in den Griff zu bekommen versucht und mächtig Eintrittsgelder kassiert, aber nie das angekündigte Stück aufführt? - Wohl kaum. ...