Brutalos wie Kickl gegen Seriösos wie Hofer - das ist eigentlich kein Konflikt. Es sind die ewigen zwei Gesichter der FPÖ.

Für die FPÖ ist es ein Glück, dass Corona zudeckt, wie drunter und drüber es in dieser Partei geht. Generalsekretär Michael Schnedlitz biedert sich an die rechten Identitären an. Klubobmann Herbert Kickl bedient die Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker, indem er unglaubliche Sätze wie "Das schwarz-grüne Rollkommando legt den Österreichern die Schlinge um den Hals" von sich gibt.

Hingegen versucht Parteichef Norbert Hofer unverdrossen, das bürgerliche Antlitz der FPÖ zu sein. Und in Oberösterreich zittert Landesparteichef Manfred Haimbuchner, der 2021 ...