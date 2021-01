Und welcher Coronatyp sind Sie?

Im Umgang mit der Seuche haben sich in der Bevölkerung mehrere Archetypen herausgebildet. Jeder Mensch vereinigt davon wohl mehrere in sich.

Purger am Sonntag

Purger am Sonntag Alexander Purger

Seit fast einem Jahr hält die Coronapandemie das Land in Atem. Zeit genug, um die verschiedenen Arten zu studieren, wie der Mensch mit dieser Heimsuchung umgeht. Jeder ist da anders, aber jeder will politisch vertreten sein. Das macht Politik derzeit so schwierig.

Folgende Coronatypen lassen sich feststellen, auch wenn sie wohl selten in reiner Form, sondern eher gemischt vorkommen:

Die Ängstlichen

Sie haben große Angst, dem Virus zum Opfer zu fallen. Sie brauchen gar ...