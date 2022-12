Wie man verlässlich Demokratieverdrossene züchtet

Wer die Politik permanent als unfähig hinstellt, darf sich nicht wundern, dass der Ruf nach dem starken Mann ertönt.

Purger am Sonntag Alexander Purger

Viel ist derzeit von Demokratieverdrossenheit die Rede. Eine Studie über das schwindende Vertrauen in unser Regierungssystem jagt die nächste. Die Politik reagiert auf das Problem so, wie sie auf jedes Problem reagiert: mit neuen Gesetzen. Diesfalls sollen sie für mehr Transparenz und weniger Korruption sorgen. Man ist überzeugt, dass das funktioniert.

Falls nicht, sollte man vielleicht überlegen, an einer anderen Schraube zu drehen - an jener, mit der die Anforderungen an die Politik reguliert werden. Diese sind nämlich, ...