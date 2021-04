Aufruf zur großen "Tosca"- und "Walküre"-Demo!

Die Lösung der Kulturmisere und: Was Querdenker mit Sandhaufen zu tun haben.

Seit gefühlten Jahrzehnten finden hierzulande keine Konzerte und Opernaufführungen mehr statt. Die Folgen sind verheerend, vor allem für die Politik. Wann war sie zum letzten Mal mitreißend wie die Siebte Beethovens? Man kann sich nicht erinnern.

Um dem öffentlichen Leben die so lebensnotwendige Infusion Kultur zu verpassen, müssen also - Lockdown hin oder her - dringend wieder Opern und Konzerte aufgeführt werden. Aber wie? Dazu hat eine Leserin einen großartigen Vorschlag gemacht: Man sollte, schreibt sie, Konzerte und ...