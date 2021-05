Banausischer Nachtrag zum Tag der Arbeit

Warum der Festgegenstand des 1. Mai einst als veritables Unglück galt.

Zum zweiten Mal in Folge musste der Tag der Arbeit heuer in virtueller Form stattfinden, und das gleich in doppeltem Sinne. Die eine Virtualität war der sattsam bekannten Spaßbremse C geschuldet. Sie zwang die werktätigen Massen dazu, ihren Maiaufmarsch nicht auf der Straße, sondern daheim am Sofa zu unternehmen. Die andere Virtualität liegt hingegen seit Anbeginn im Wesen des 1. Mai begründet. Am Tag der Arbeit wird der Festgegenstand virtuell geehrt, jedoch real vermieden, sprich: Es wird nix gehackelt.

...