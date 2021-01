Das neue Jahr verspricht grün und recht alt zu werden

Was für ein Jahr wird 2021? Das Wiener Baumorakel gibt die Antwort.

Was wird das neue Jahr bringen? Diese nicht unbange Frage wurde früher anhand des Vogelflugs und der Leber von Opfertieren beantwortet. Heute befragt man eher Horoskope oder irgendeinen Experten. Wir hier können Ihnen nun aber eine brandneue Prognosemethode offerieren, die es mit den genannten Varianten in puncto Treffsicherheit locker aufnehmen kann - das Wiener Baumorakel.

Dazu muss man einiges vorausschicken: In Wien ist es so, dass jeder Baum ein amtliches Kennzeichen trägt. Das ist - so wie beim ...