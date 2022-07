"Und das ewige Licht leuchte ihnen ..." Wenn man die aktuellen Aufrufe zum Energiesparen hört, dürfte dieses Gebet bald auf den Index gesetzt werden. Denn ein Licht, das ewig leuchtet - das geht gar nicht. Das spielt nur Wladimir Putin in die Hände.

Das Mindeste, was jetzt geschehen muss, ist, dass das ewige Licht vor dem Tabernakel (zumeist ein Öllicht!) in den Nachtstunden ausgeblasen bzw. abgeschaltet wird. So wie die Leuchtreklame in den Einkaufsstraßen und die Anstrahlung der ...