Der himmlische Staat-Bankomat

Energiekrise, Politkrise, Teuerungskrise, überall Krise. Manchmal tröstet da ein Blick in die Geschichtsbücher. Vor 100 Jahren - im August 1922 - erreichte die Hyperinflation im Gefolge des Ersten Weltkriegs ihren Höhepunkt. Die Preise in Österreich stiegen in diesem Monat um 129 Prozent. 129 Prozent! Da sind die rund neun Prozent heute das reinste Inflationslercherl dagegen.

Die Umstände damals waren dramatisch. Wer in der Früh Geld bekam, rannte in ein Geschäft, um es auszugeben, denn am Abend war es ...