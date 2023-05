Der Kämpfer des Königs

Zugegeben, der Ratschlag kommt etwas spät, aber falls Sie am Samstag die Krönung von Charles III. im Fernsehen verfolgen, achten Sie auf den Herrn, der die königliche Standarte trägt. Der Mann heißt Francis John Fane Marmion Dymoke und ist der 34. Lord of the Manor of Scrivelsby, Thornton and Dalderby. Trotz dieses pompösen Titels hat er einen recht schnöden Beruf, er ist nämlich Wirtschaftsprüfer. So nebenbei übt Dymoke aber auch eine Funktion aus, die an Pompösität schwer zu übertreffen ist. ...