Der Magnum Purgatorio

Am Ende der Urlaubssaison hier ein Hinweis in eigener Sache: Verwegene Fernreisende, die sich in diesem Sommer trotz coronabedingter Coronabedingungen bis ins ferne Italien durchschlagen konnten, haben folgende frohe Kunde mit nach Hause gebracht: Im Land, wo die Zitronen blühen, wurde heuer zu Ehren der hiesigen Kolumne ein Eislutscher benannt! Er hört auf den beeindruckenden Namen Magnum Purgatorio und schmeckt, so wird berichtet, o gar köstlich nach Karamell.

Das Purgatorium bedankt sich ganz herzlich für die Ehre der ...