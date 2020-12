Die Amnesie und der kleine Dienstag

Warum der Samstag ein Unglück ist und Sie 2021 nie am Montag zu arbeiten beginnen sollten.

Dienstag. Heute ist Dienstag. Diese Feststellung ist insofern nicht ganz unwesentlich, als irgendwann in der vergangenen Woche - es war am Mittwoch oder am Donnerstag, eventuell aber auch erst am Freitag - die Meldung zu lesen war, dass C-bedingt immer mehr Menschen an Wochentagsamnesie leiden. Das heißt, sie wissen in der sich wie ein einförmiger Strudelteig ziehenden C-Woche nicht mehr, welcher Wochentag ist.

Diese Meldung, die eventuell sogar schon vergangenen Montag die Runde machte, ist a) einigermaßen bestürzend, ...