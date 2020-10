Die Bestellnummer von Corona

"Sch... Dich nicht an, wähl' links!" - Diese Aufforderung prangt derzeit auf etlichen Wahlplakaten im Weichbild der Stadt Wien. Na, was sagen Sie? Über den Wahlausgang am Sonntag kann jetzt kein Zweifel mehr bestehen, oder?

Den sachdienlichen Hinweis zur Kurierung sämtlicher Durchfall-Erkrankungen hiermit weitergegeben habend kommen wir nun zu einem weiteren Thema von allgemeinem Interesse, nämlich zum Thema Wolf.

Hierzu meldete sich kürzlich eine Politikerin zu Wort und rief zur Entnahme des Wolfes auf. Entnahme? Ja, ...