Die Gegenwart, durch die Brille der Geschichte gesehen

Kleine Anmerkungen zu den Scheinreferenden in der Ostukraine, zum Wahlausgang in Italien und zur Hofburgwahl.

"Was geschehen ist, wird wieder geschehen, was man getan hat, wird man wieder tun: Es gibt nichts Neues unter der Sonne", lehrt das Alte Testament. So ist es. So dramatisch die Ereignisse der Gegenwart sind, so offensichtlich sind die Parallelen zur Geschichte.

Man denke nur an die Scheinreferenden in der Ostukraine. Erinnern sie nicht an die "Anschluss"-Volksabstimmung in Österreich im März 1938? Hier wie dort wollte der Aggressor seinen Einmarsch durch eine scheinbar demokratische Zustimmung der Betroffenen legitimieren. ...