Die Mutter Teresa der SPÖ und die Nasenbohrer

Das jüngste Schisma in der Sozialdemokratie lässt sich nur mit einem Instrument deuten: Der Kirchengeschichte.

Der nimmermüde und mit allen Finessen vorgetragene Versuch, die Kurz-ÖVP aus dem Kanzleramt und am besten von diesem Planeten zu entfernen, schlug sich dieser Tage in der schönen Illustrierten-Schlagzeile "So mies geht's Türkis" nieder. Nun, jede Wette: So mies wie den Türkisen würde es den anderen Parteien zur Zeit liebend gern gehen.

Denn trotz permanenten Wahlkampfs ist bisher keine Partei näher als fünf bis zehn Prozent an die ÖVP herangekommen. Und mit so einem Abstand zu Platz eins ...