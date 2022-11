Die WM in Katarrh und der Pate aus Eisenstadt

Was man aus den Vorgängen bei Fußball und Boxen für die heimische Politik lernen kann.

Früher, da wurden die Eröffnungsspiele von Fußball-Weltmeisterschaften von Wirtshausmannschaften wie Brasilien, Argentinien oder Deutschland bestritten. Diesmal, zum Auftakt der WM in der Wüste, stand hingegen ein echter Kracher auf dem Programm: Katar - Ecuador. Die Welt des Kickens hielt den Atem an. Was für eine Paarung!

Wie man überhaupt sagen muss, dass diese WM weit unter ihrem Wert geschlagen wird. Allerorten hagelt es Kritik, was aber schlicht daran liegt, dass das Gastgeberland so nach Krankheit klingt. Sie wissen: ...