Was bedeutet der Siegeszug der Kommunisten? Und was heißt er für die Spatzen?

"Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus." Gemäß diesem berühmten Beginn des Kommunistischen Manifests kann man seit Sonntag feststellen: Ein Gespenst geht um in Salzburg.

Aber was wollen sie eigentlich, die Kommunisten? Wer sich zur Beantwortung dieser Frage nicht durch den mühsamen Text von Karl Marx und Friedrich Engels arbeiten will, kann auch bei Mao Tse-tung nachschlagen. Nach der marxistischen Theorie ist es ja so, dass sich die Gesellschaft naturgesetzlich vom Kapitalismus über den ...