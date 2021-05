Eine Corona coronis zur Feier des großen Openup

Wie man der Krise am Ende die Krone aufsetzt. Und wie, auf gut Deutsch gesagt, das richtige Wording aussieht.

Bei aller Freude über das, was da am Mittwoch an Öffnungen passiert, bleibt doch ein erheblicher Wermutstropfen: Das Ding hat keinen Namen! Als alles zugesperrt wurde, wusste ein jeder: Das ist ein Lockdown. Das klang modern und urban und jeder kannte sich aus.

Aber jetzt? Jetzt ist von "behutsamen Öffnungsschritten" die Rede, und seien wir uns ehrlich: Das klingt so was von altbacken, dass es einfach nicht verständlich ist. Nein, nein, es braucht für das Ende des Lockdown ...