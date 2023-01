In der Geschichte ist es so wie in der Schule: Die Schlimmen bekommen die meiste Aufmerksamkeit. Man denke nur an Kaiserin Sisi. Kaum jemand hat so bescheidene Leistungen erbracht wie sie, aber kaum jemand erhält in Film und Fernsehen so viel Raum.

Ganz ähnlich ist es im englischen Königshaus. Auf der einen Seite ist da Prinz William, den Sie sich, falls Sie im nächsten Leben als Prinz oder Prinzessin zur Welt kommen sollten (man weiß ja nie), getrost ...