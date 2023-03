Frittatensuppe im Beutel

Wer wird was? Diese für jegliches politische System zentrale Frage treibt zur Zeit die SPÖ um. In den italienischen Stadtstaaten - in Florenz oder Venedig etwa - wurde das Problem seinerzeit folgendermaßen gelöst: Die Namen aller Kandidaten wurden auf Kugeln geschrieben, die Kugeln wurden in einen Beutel gesteckt und dann wurde ein Waisenknabe gebeten, eine Kugel aus dem Beutel zu ziehen. Und der, dessen Namen darauf stand, der wurde es. Fertig.

Gleiche Chancen für alle - demokratischer geht's ...