Gadafis Weihnachten und die Vampire

Fieber, Verdauungsprobleme, Blässe, Übelkeit. - Was man heutzutage ohne Weiteres als Symptome von Corona ansehen würde, galt unseren Altvorderen als untrügliches Zeichen für etwas noch viel Schrecklicheres: Vampire!

Im 18. Jahrhundert war der Glaube an die langzähnigen Blutsauger vor allem in den östlichen Teilen der Habsburgermonarchie (zumal in Transsylvanien!) derart weit verbreitet, dass Maria Theresia 1755 ein Verbot "dieses Aberglaubens an Gespenster und Hexerei" erließ. Ihre allerhöchste Anordnung zeitigte freilich exakt die gleiche Wirkung wie die aktuellen Corona-Ausgangsbeschränkungen, ...