Hilfe, die Regierung überschwemmt uns mit Geld!

Debatte über die Höhe des Teuerungsausgleichs, einmal umgekehrt …

Es zählt zu den ehernen Gesetzen der Politik, dass immer alles zu wenig ist. Egal welche Summe eine Regierung ausschüttet - immer ist es eine Verhöhnung, eine Mogelpackung und ein Tropfen auf den heißen Stein.

So auch diesmal: Die Regierung gibt sechs Milliarden für den Teuerungsausgleich aus, und was ist das? Erraten: eine Verhöhnung, eine Mogelpackung und ein Tropfen auf den heißen Stein. An diesem Befund der Kritiker lässt sich für die Regierung auch nichts ändern. Sie könnte ...