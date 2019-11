Dank an die Stadt Wien! Die Bühne für den Abschluss des türkis-grünen Pakts wurde bereits gezimmert.

Unkenrufer (also Menschen, die in bzw. nach Unken rufen) werden nicht müde, die Chancen auf eine türkis-grüne Koalition als gering einzustufen. Ihr jüngster Unkenruf besagt, dass es die Grünen nach der blauen Casino-Affäre schwer haben werden, das zu tun, was ...