Ob "Lohengrin" oder Politik: Augen zu und durch!

Wem schwant, was das Plastiksackerl links vorne auf der Bühne sollte, der hat gewonnen.

Erstes Operngebot: Du sollst nach Premieren nicht in Zivilkleidung die Bühne betreten! Sonst geht es dir nämlich so wie den drei Herrschaften, die vergangenen Samstag nach der Salzburger "Lohengrin"-Premiere nichts ahnend auf die Bühne kamen und dort einen Orkan an Buhrufen ernteten, der a) ohrenbetäubend und b) völlig unverdient war.

Denn die drei Zivilisten waren nicht die Regisseure und Bühnenbildner, denen die Buhs gegolten hatten (und das vollkommen zu Recht), sondern die braven Chorleiter, die zum Buh-Orkan kamen ...