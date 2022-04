Sieben Töpfe, ein Krokodil und die Augenhöhe

Anmerkungen zur Lottoziehung am Mittwoch und was sie politisch bedeutet.



Purgertorium SN

Große Dinge stehen bevor. Im Lotto wird am Mittwoch ein Siebenfach-Jackpot ausgespielt, was laut Lottogesellschaft noch selten der Fall war und satte Millionengewinne verspricht. Nämlich für die Lottogesellschaft.

Die Sache ist aber nicht nur pekuniär, sondern auch etymologisch interessant: Was ist eigentlich ein Jackpot? Jack ist ein englischer Vorname, der unserem Johannes entspricht. Und pot ist das englische Wort für Topf. Wir haben es also mit einem Johannestopf zu tun, und das gleich in siebenfacher Ausfertigung. Warum? Keine ...