Warum der eine U-Ausschuss "Lauter" und der andere "Gauner" heißen sollte.

Früher, in den finsteren Zeiten der schwarzen Pädagogik, war es so, dass man als Kind zeitweise den Mund halten musste. Andernfalls bekam man mit drohendem Unterton den bedeutungsschweren Reim "Rüttle nicht am Watschenbaum, es reift die Frucht, du merkst es ...