Von AstraSeneca und HC Plato

Die Welt wird immer moderna und auch pfizer, aber alles redet derzeit von einem alten weisen Mann namens AstraSeneca. Dieser Stern am antiken römischen Denkerhimmel hat uns in der gegenwärtigen Situation aber auch wirklich etwas zu sagen:

"Gib Dir Mühe, nie etwas widerwillig zu tun", schrieb Seneca seinem Freund Lucilius. "Wer Befehle bereitwillig empfängt, entgeht dem schmerzlichen Teil der Knechtschaft - zu tun, was er nicht will. Also sollten wir uns geistig darauf einstellen, dass wir alles, was ...