Warum ein Spitzenkandidat am Wahlabend durchaus auch "Ich haben fertig" sagen darf.

Wenn unsere Koalitionsparteien weiterhin so brav durchhalten und die Legislaturperiode regulär endet, sind in genau einem Jahr Nationalratswahlen: Am Sonntag wird gewählt und dann beginnt die schöne Zeit des Analysierens und Kommentierens durch die Experten. Herrliche Stunden, Tage und Wochen ...