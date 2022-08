Wahlprozeduren, oder: Wer bändigt den Amtsschimmel?

Was wilde Hengste mit Generalsernennungen und Hofburg-Wahlen zu tun haben.

Nach welchen Regeln wird in Österreich eigentlich der Generalstabschef ausgesucht? Diese aktuelle Fragestellung zählt zu den ungelösten Rätseln der Menschheit, weshalb man bei ihrer Beantwortung auf Analogieschlüsse angewiesen ist. Zum Beispiel kann man nachblättern, wie in Argentinien im 19. Jahrhundert ein General ausgewählt wurde. So:

Der Wahlakt lag in den Händen der Gauchos (der südamerikanischen Cowboys), die ungemein stolz auf ihre Reitkünste waren. Sie trieben eine Herde ungezähmter Pferde in eine Umzäunung (Korral genannt), in der eine schmale ...