Erste Tanzstunde. Eine schreckliche Erinnerung. Die jungen Herren stehen in einer Reihe, die jungen Damen stehen in einer Reihe gegenüber. Man misst sich mit Blicken. Und alle fragen sich: Was, um Himmels willen, tue ich jetzt mit meinen Händen?

Diese grauenhafte Jugenderinnerung kommt einem immer in den Sinn, wenn man die Familienfotos nach EU- und sonstigen Gipfeln in der Zeitung sieht. Da stehen die gar nicht mehr so jungen Damen und Herren Staatenlenker in einer Reihe und fragen ...