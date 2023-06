Keine Sorge, niemand vergleicht die harmonische Vorsitzumbesetzung in der SPÖ mit einer Schlacht. Nur rein zufällig fiel einem dabei der schöne Satz ein, mit dem Winston Churchill einst das Ende der Luftschlacht um England kommentierte. Und zwar sagte er: "Noch nie haben auf dem Feld der menschlichen Konflikte so viele so wenigen so viel zu verdanken gehabt."

Mit den wenigen meinte er die Piloten der Royal Air Force, die 1940 und 1941 den Angriff der deutschen Luftwaffe abwehrten, ...