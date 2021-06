Bonus ohne Malus im Schlaraffenland

Von geschützten Werkstätten im obersten Stock und Wunschträumen zu ebener Erde.

Das Wort Bonus (von lateinisch "gut") trägt die positive Bedeutung quasi schon in sich. Deshalb wird es in der Werbung auch ständig für Gutschriften, Preisnachlässe oder Rabatte verwendet, die unter dem Strich allerdings nur für die Anbieter wirklich gut sind. Die meisten von uns kennen das Wort vom Bonus-Malus-System bei den Kfz-Versicherungen. Dieses System stellt umso geringere Prämien als Bonus in Aussicht, je länger man schadenfrei bleibt, droht aber im Gegenzug mit einem Malus in Form von höheren Prämien, je ...