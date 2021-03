Der Spanische Corona-Reigen

Man ist ja oft versucht zu denken, das, was man gerade erlebt, wäre in der Geschichte einzigartig. Ein Blick zurück zeigt aber meistens, dass dem nicht so ist. Besser als mit diesen Ausschnitten aus einem Gedicht über die Spanische Grippe aus der Satirezeitung "Nebelspalter" von 1920 könnte man die Entstehung von Pandemiewellen mit allen gegensätzlichen Meinungen und Begleiterscheinungen heute wohl auch nicht beschreiben.

Stufe 1:Es schrie das Volk in seiner Not Laut auf zu den Behörden: "Was wartet ...