Die Klagenfurt-Strategie

Y: Bam Oida, ich hab gestern voll mein Handy gespidert. Aber wenn ich morgen einen Zweier schaff, krieg ich ein neues. Magst mit mir lernen?

H: Null Bock, Oida! Ich krieg sowieso einen Einser. Und wenn nicht, klagen mir meine Eltern einen.

Y: Und das funktioniert?

H: Total, schon seit der Volksschule. Bei der Schulbürokratie findet unser Rechtsanwalt immer irgendwo einen Formfehler - sonst hätt ich's ja nie bis hierher geschafft.

Y: Na ja, aber spätestens bei der Zentralmatura musst dann lernen.

H: Du Träumer, grad die chaotische Veranstaltung ist ein Fressen für den Dr. Einspruch, da freut er sich schon heut drauf.

Y: Und ich ahne schon, wie du dein Studium in Mindestzeit abschließen wirst.

H: Bingo! Und rat mal, wo ich studieren werd.

Y: In Klagenfurt?

H: Bist ein Blitzgneißer.

Y: Aber was machst dann nach dem Studium? Im Berufsleben fliegt doch sofort auf, dass du nichts kannst. Wovon willst dann leben?

H: Na dann klag ich halt.

Y: Wen willst dann noch klagen? Den Arbeitgeber?

H: Nein, meine Eltern - auf lebenslangen Unterhalt, weil sie mir die Chance gnommen haben, selbständig und auch aus meinen Fehlern und Niederlagen zu lernen.

Y: Das würdest echt machen? Sag, wie geht's dir da eigentlich dabei?

H: Ich kann nicht klagen … äh … blöde Redewendung.



Anzeige