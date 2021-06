Die Schilder, der Zweck und die Mittel

Gedanken zur Diskussion über die Änderung von historisch belasteten Straßennamen.

Sehr elegant: Da berät eine Historikerkommission monatelang, wie weit Namensgeber von Salzburger Straßen in das Nazi-Regime verstrickt waren, und dem Bürgermeister reicht dann eine einzelne fachliche Gegenmeinung aus dem Off und eine kleine Umfrage, um einfach einen Strich darunter zu machen. In der Bevölkerung hört man tatsächlich oft, die Umbenennung von Straßen wäre zu teuer. Na ja, da haben wir uns schon viel belanglosere Aktionen geleistet, die ungleich teurer waren. Man soll die Vergangenheit endlich ruhen lassen, kann man auch ...