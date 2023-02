Die Schni-schna-schnappi-Bedrohung

Wie Sie beim nächsten Faschingsgschnas womöglich die Welt retten können.

Mehrere zum Teil ballonförmige UFOs wurden kürzlich über Nordamerika abgeschossen. Was steckt dahinter? Naive Zeitgenossen glauben dem Theater um angebliche Spionage, das die Amerikaner und Chinesen inszenieren, um uns abzulenken. Aber glaubwürdige Fachleute im Internet wissen, was in Wahrheit dahintersteckt.

Ein bekannter Blogger behauptet, er hat klare Beweise, dass es sich um Außerirdische handelt, sogenannte Reptiloide, also reptilienartige Wesen, die von Hadrosauriern aus der Kreidezeit abstammen. Sie haben sich auf den Planeten Proxima b abgesetzt, bevor ein Komet ...