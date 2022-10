Ein erschütterndes Geständnis

Viel zu lange habe ich ein dunkles Geheimnis mit mir herumgetragen.

Ich habe einst eine grobe Verfehlung begangen, die mich schwer belastet. Da das betreffende Thema jetzt in den Medien hohe Empörungswellen schlägt, habe ich mich entschlossen, mein Vergehen öffentlich zu machen. Ja, ich habe in meiner Zeit als Lehrer - vom Tag meines Dienstantritts bis zu meinem Abgang in die Selbstständigkeit als Freischaffender mit Chance auf Altersarmut statt Beamtenpension - fünfundzwanzig Jahre lang Schülerinnen und Schüler im Fach Bildnerische Erziehung in unverantwortlicher Weise ihre Pinsel mit kaltem Wasser auswaschen lassen.

...