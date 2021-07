Gefährliche Unverhältnismäßigkeit

Ein abscheuliches Verbrechen wirft Licht auf unverständliche Prioritäten im Asylwesen.

Eine Gruppe junger Männer hat vor knapp zwei Wochen in Wien ein 13-jähriges Mädchen, also noch ein Kind, unter Drogen gesetzt und mehrfach vergewaltigt. Das Mädchen starb hilflos an den Folgen dieses abscheulichen Übergriffs. Da die mutmaßlichen Täter allesamt Flüchtlinge aus Afghanistan sind, hat dieser Fall auch eine politische Dimension. Ich möchte, obwohl es zugegebenermaßen schwerfällt, versuchen, eine nüchterne Betrachtungsweise zu finden.

Es ist meiner Meinung nach unzulässig, jetzt alle jungen, männlichen oder afghanischen Flüchtlinge unter Generalverdacht zu ...