Hass als Geschäftsmodell

Wie unsere Gesellschaft bewusst mit negativen Gefühlen überschwemmt wird.

Eine Landärztin, die durch Hassmails in den Selbstmord getrieben wird, ein Galgen bei einer Kundgebung gegen das Staatsoberhaupt oder ein Schweigemarsch samt Ablegen von Grabkerzen vor dem Privathaus eines Bürgermeisters: Hass ist zum politischen Instrument in unserer Gesellschaft geworden. Der gemeinsame Nenner dieser Vorfälle ist die Vernetzung der Beteiligten in "sozialen" Medien und das kommt nicht von ungefähr. Die Algorithmen, also jene Formeln, die bestimmen, wer was von wem zu sehen bekommt, sind so programmiert, dass Beiträge mit hoher Aufmerksamkeit ...