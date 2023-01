Indignor ergo sum

Was René Descartes mit den gelben Säcken zu tun hat.

Immer ist etwas, was eine Zumutung ist. Und immer trifft es jemanden besonders hart. Momentan zum Beispiel die Salzburger Stådtinger und Flachländer. Als wären die Unverschämtheiten des Lebens, mit denen man sich Tag für Tag abstrampeln muss, nicht genug, wurden jetzt aus heiterem Himmel auch noch die Regeln für den Verpackungsmüll geändert. Plötzlich sollen auch Joghurtbecher, Katzenfutterdosen und wer weiß was sonst noch alles in die gelben Säcke gestopft werden, die seit Menschengedenken nur edlen PET-Flaschen und Getränkekartons vorbehalten waren. ...